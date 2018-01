Sieben Verletzte bei Frontalkollision in Bern

Bei einer Frontalkollision in Oberdiessbach BE wurden sieben Autoinsassen verletzt. © Kapo Bern

Bei einer Frontalkollision in Oberdiessbach BE sind am Freitagmorgen sieben Personen – darunter drei Kinder – verletzt worden. Die Lenkerin und der Beifahrer des einen Unfallfahrzeuges erlitten schwere Verletzungen.