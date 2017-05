Sieben Verletzte bei Kollision im Wallis

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Minibus sind am Dienstag auf der Strasse vom Grossen St. Berhard sieben Personen verletzt worden. © KAPO VS

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Minibus sind am späten Dienstagnachmittag auf der Strasse vom Grossen St.Berhard in Richtung Sembrancher VS sieben Personen verletzt worden. Sie befinden sich nicht in Lebensgefahr.