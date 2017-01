Siebenjähriger Skifahrer auf der Riederalp tödlich verunglückt

Der auf der Riederalp verunfallte Knabe wurde per Helikopter in ein Spital gebracht, wo er später starb. (Symbolbild) © Keystone/OLIVIER MAIRE

Ein siebenjähriger Knabe ist am Samstag auf der Riederalp im Oberwallis beim Skifahren tödlich verunglückt. Er war in einer Kurve in eine Absperrung gefahren und danach über einen Abhang hinuntergestürzt. Er starb am Sonntagmorgen im Spital.