Luiz Felipe Scolari wird von seinen Spielern nach dem Meistertitel gefeiert © KEYSTONE/AP COLOR CHINA PHOTO

Guangzhou Evergrande ist im chinesischen Fussball das Mass aller Dinge. Zum siebenten Mal in Serie sichert sich das Team den Meistertitel.Bereits in der drittletzten Runde der chinesischen Meisterschaft konnte sich Guangzhou vorzeitig den siebenten Meistertitel in Serie sichern.