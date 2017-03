Siebenter US-Open-Titel für Shaun White

Setzte zum Abschluss seiner Wettkampf-Saison mit dem Sieg am US Open ein Ausrufezeichen: Shaun White (Archivbild) © KEYSTONE/AP CP/JEFF MCINTOSH

Shaun White zeigt zum Abschluss der Saison in Nordamerika der Halfpipe-Konkurrenz den Meister. Der Superstar gewinnt zum siebten Mal das US Open in Vail, Colorado.Nach empfindlichen Niederlagen in der Olympia-Pipe von 2018 (2. anlässlich des Weltcups in Bokwang) und an den X-Games mit dem 11.