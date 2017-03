Siebte «Game of Thrones»-Staffel startet Mitte Juli

Peter Dinklage - er spielt Königsspross Tyrion Lennister - gehört zu den Stars der Fantasy-Serie "Game Of Thrones". (Archivbild) © Keystone/AP Invision/JORDAN STRAUSS

Dieser Nachricht haben Fans der amerikanischen Fantasy-Serie «Game of Thrones» lange entgegengefiebert: Die siebte Staffel soll am 16. Juli in den USA anlaufen, wie der US-Sender HBO am Donnerstag bekanntgab.