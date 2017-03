Disco-Getanze auf dem Walensee

Ein Musical vor der Kulisse des Walensees und der Churfirsten zu sehen, ist bald wieder möglich. Während die Walensee-Bühne letztes Jahr pausierte, kehrt sie in diesem Sommer zurück. Von Mittwoch, 19. Juli, bis Samstag, 26. August, kommt mit «Saturday Night Fever» das erste Openair-Tanz-Musical in die Schweiz. Das Stück beinhaltet Songs der Bee Gees, unter anderem «Night Fever», «Stayin’ Alive» und «How Deep Is Your Love», die einen gedanklich zurück in die schillernden Siebziger befördern.

Ein Vorgeschmack:

Das Tanzcasting:

Der Vorverkauf für «Saturday Night Fever» auf der Walensee-Bühne startet heute Mittwoch. Hier gibt’s Tickets mit 20 Prozent Frühbucherrabatt.

(red.)