Sieg für Buemi im zweiten Rennen in Berlin

Sieg in Berlin: Sébastien Buemi im Renault e.dams © KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG

Sébastien Buemi feiert in der Formel E im achten Saisonrennen den sechsten Sieg. Der Romand setzt sich im Renault e.dams am Sonntag in Berlin im zweiten ePrix des Wochenendes durch.Buemi, der als Zweiter gestartet war, profitierte von einer 10-Sekunden-Strafe gegen den Schweden Felix Rosenqvist.