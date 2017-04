Sieg Nummer 5 für die Schweizer Curler

Benoît Schwarz bei der minutiösen Steinabgabe, Claudio Pätz kontrolliert den Stein © KEYSTONE/AP The Canadian Press/JONATHAN HAYWARD

Die Schweizer Curler fahren an der WM in Edmonton ihren fünften Sieg in Serie ein. Sie schlagen die vom zweifachen Weltmeister David Murdoch angeführten Schotten in einem sehr spannenden Match 6:5.