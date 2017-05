Siege für abstiegsbedrohte Teams

Lausanne-Sport setzte seine positive Serie auf fremden Plätzen fort und blieb zum fünften Mal in Folge auswärts ungeschlagen © KEYSTONE/URS FLUEELER

In der Super League bleibt in der 33. Runde im Kampf um den Klassenerhalt alles beim Alten. Lausanne-Sport siegt in Luzern 3:0, der Tabellenletzte Vaduz schlägt YB 1:0.Lausanne gelang auswärts gegen ein desolates Luzern der vierte Sieg in den letzten fünf Auswärtsspielen.