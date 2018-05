Siege für Atlético und Real

Der Waliser schoss die Madrider in der ersten halben Stunde mit 2:0 in Führung. In der Champions League spielte Bale in der laufenden Saison kaum eine Rolle, in der Meisterschaft präsentiert er sich speziell seit Jahresbeginn in starker Form. In der Rückrunde traf er bereits 13 Mal.

Eine Runde vor Saisonende liegt Atlético weiterhin drei Punkte vor Real. Das Team von Diego Simeone setzte sich vier Tage vor dem Europa-League-Final gegen Marseille bei Getafe mit 1:0 durch. Koke schoss den einzigen Treffer in der Startphase, Goalie Jan Oblak sicherte den Sieg mit einem abgewehrten Penalty in der 77. Minute.

Getafe – Atlético Madrid 0:1 (0:1). – 12’187 Zuschauer. – Tor: Koke 0:1. – Bemerkungen: 77. Atleticos Goalie Oblak hält Penalty von Fajr.

La Coruña – Villarreal 2:4 (0:3). – 12’789 Zuschauer. – Tore: 2. Castillejo 0:1. 31. Trigueros 0:2. 45. Castillejo 0:3. 58. Borja Valle 1:3. 88. Borja Valle 2:3. 92. Tscheryschew 2:4. – Bemerkungen: La Coruña ohne Schär (gesperrt).

Real Madrid – Celta Vigo 6:0 (3:0). – 56’474 Zuschauer. – Tore: 13. Bale 1:0. 30. Bale 2:0. 32. Isco 3:0. 52. Hakimi 4:0. 74. Sergi Gomez (Eigentor) 5:0. 81. Kroos 6:0.

Rangliste: 1. FC Barcelona 36/90. 2. Atlético Madrid 37/78. 3. Real Madrid 37/75. 4. Valencia 37/70. 5. Villarreal 37/60. 6. Betis Sevilla 37/60. 7. FC Sevilla 37/55. 8. Getafe 37/52. 9. Eibar 37/50. 10. San Sebastian 37/49. 11. Girona 37/48. 12. Alaves 37/47. 13. Celta Vigo 37/46. 14. Espanyol Barcelona 36/43. 15. Levante 36/43. 16. Athletic Bilbao 37/43. 17. Leganes 37/40. 18. Deportivo La Coruña 37/29. 19. Las Palmas 37/22. 20. Malaga 36/20.

(SDA)