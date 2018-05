Siege für Vaduz und Wil

Maximilian Göppel und Vaduz feierten in Genf einen Auswärtssieg © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Der FC Vaduz schiebt sich in der 32. Runde der Challenge League wieder an Servette vorbei. Die nun zumindest für eine Nacht zweitplatzierten Liechtensteiner gewinnen gegen Servette 1:0.Mohamed Coulibaly erzielte in Genf den einzigen Treffer der Partie in der 63. Minute nach einem Konter.