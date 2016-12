Die irische Mafiabraut gab sie gerne: Sienna Miller. (Archivbild) © Keystone/EPA EFE/JAVIER EXTEZARRETA

Irisch zu spielen hat in den Augen von Sienna Miller einen Riesenvorteil: «Ich konnte so wahnsinnig unverschämt sein und bin damit davon gekommen», sagte die 34-Jährige britisch-amerikanische Schauspielerin bei der Vorstellung ihres neuen Films in New York.