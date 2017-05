Der 50-Jährige Jan Jenisch, bisher Konzernchef beim Innerschweizer Unternehmen Sika, wechselt in gleicher Funktion zu LafargeHolcim. Er tritt sein neues Amt am 1. Juli an, wie LafargeHolcim am Montag mitteilte.

Jenisch folgt bei LafargeHolcim auf Eric Olsen, der über Geschäfte in Syrien gestolpert war. (SDA)