Sika-Konzern weiterhin auf Wachstumskurs

Mit diesem Wachstum erreichte die Gruppe laut einer Mitteilung vom Dienstag ihre Wachstumsziele 2017 und knackte erstmals auch die strategische Umsatzmarke von 6 Milliarden Franken.

Das vierte Quartal habe sich zudem durch eine hohe Wachstumsdynamik ausgezeichnet. Alle Regionen erzielten Umsatzsteigerungen und bauten ihre Marktanteile weiter aus. Überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten bei den Einnahmen erzielte der Sika-Konzern gemäss Communiqué etwa in den USA, in Mexiko, in Argentinien und in China.

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) verzeichnete Sika im Jahr 2017 eine Umsatzsteigerung in Lokalwährung von 7,4 Prozent, nach 4,8 Prozent im Vorjahr. Die Region Lateinamerika erhöhte den Umsatz um 3,2 Prozent, nach einem Plus von 5,0 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Erlöse in der Region Asien/Pazifik legten um 5,2 Prozent zu, nach einem Zuwachs von 3,6 Prozent im Vorjahr.

Das stärkste Umsatzwachstum erwirtschaftete der Sika-Konzern aber mit 18,4 Prozent (Vorjahr: 7,8 Prozent) in der Region Nordamerika, wovon allerdings rund 8,5 Prozent auf Akquisitionen zurückgingen.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet das Management obendrein die bereits publizierte überdurchschnittliche Gewinnsteigerung zu erreichen. Der operative Gewinn auf Stufe Ebit soll weiterhin zwischen 880 bis 900 Millionen Franken liegen.

Für das laufende Geschäftsjahr geht Sika von einer Umsatzsteigerung von über 10 Prozent aus. Der Bauchemiekonzern beabsichtigt zudem, den Betriebsgewinn für 2018 erneut überproportional zu steigern.

