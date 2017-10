«Schlagerbooom» jetzt auch auf SRF

Florian Silbereisen präsentiert die TV-Schlagershow des Jahres. Zu sehen ist die Livesendung am 21. Oktober 2017 jetzt auch beim Schweizer Fernsehen. Gemeinsam mit über 10‘000 Schlagerfans in der Dortmunder Westfalenhalle begrüsst der Showmaster Stars wie Andreas Gabalier, The Kelly Family, Beatrice Egli, Roland Kaiser, die Höhner, Marianne Rosenberg, Klubbb3, Maite Kelly und viele weitere Stars.

Neben «Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest» wird SRF auch bei «Das Adventsfest der 100‘000 Lichter» am Samstag, 2. Dezember 2017, mit dabei sein.

Weitere Infos zur Show folgen regelmässig auf www.feste.tv.

(SRF)