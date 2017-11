Simbabwes Militärführung verhandelt erneut mit Mugabe

Dieser Mann fordert bei einer Demonstration in Simbabwes Hauptstadt Harare einen "neuen Start". Das Militär will am Sonntag erneut mit dem langjährigen Präsidenten Mugabe über dessen Rückritt verhandeln. © KEYSTONE/EPA/KIM LUDBROOK

Die Führung der Putschisten in Simbabwe will Präsident Robert Mugabe in neuen Verhandlungen zur Aufgabe seines Amtes drängen. An dem zweiten Gespräch mit den Generälen am Sonntag soll auch der Vermittler Fidelis Mukonori, ein katholischer Pfarrer, teilnehmen.