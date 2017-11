Simbabwes Regierungspartei setzt Mugabe als Parteichef ab

Nach Mugabes 37-jähriger Herrschaft in Simbabwe hat die Regierungspartei Zanu-PF einen Machtwechsel eingeleitet. Sie setzte Mugabe als Parteichef ab. Das Bild zeigt Mugabe bei der Teilnahme an der Abschlussfeier einer Universität in Harare am letzten Freitag. © KEYSTONE/AP/BEN CURTIS

Nach 37 Jahren der Herrschaft von Robert Mugabe in Simbabwe hat die Regierungspartei Zanu-PF einen Machtwechsel eingeleitet: Das Führungsgremium der Partei setzte Mugabe bei einem Treffen am Sonntag in Harare als Parteichef ab.