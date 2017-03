Simek: «Wir kassierten Tore aus dem Nichts»

Saisonende für Juraj Simek und seine Kollegen von Genf-Servette. Gegen Zug schieden sie in den Playoff-Viertelfinals in vier Partien aus © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Eher unerwartet scheitert Genève-Servette in den Viertelfinals gegen Zug in vier Partien. Der EVZ sei vor dem gegnerischen Tor entschlossener gewesen, bilanziert Genfs Juraj Simek.Auch nach dem Abschluss der Serie trauern sie in Genf noch etwas dem ersten Spiel der Serie nach.