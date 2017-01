Simon Ammann besser als zuletzt

Simon Ammann konnte in der Qualifikation von Innsbruck Selbstvertrauen tanken © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Simon Ammann kann anlässlich der Qualifikation für das Tournee-Springen in Innsbruck Selbstvertrauen tanken. Er zeigt sich verbessert, was die Weite betrifft. Der 35-jährige Toggenburger klassierte sich am Bergisel mit 127 m im 22. Rang und meisterte die Qualifikationshürde mühelos.