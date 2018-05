Simon Ammann springt weiter

Der Toggenburger habe sich lange Zeit gelassen mit dem Entscheid seine Karriere fortzusetzen, schreibt Swiss Ski in einer Mitteilung. «Ich verspüre immer noch grosse Motivation und Freude, um hart an den Details zu arbeiten, die sich mir im Skispringen stellen. Das vergangene Jahr hat mir gezeigt, dass es möglich ist, auch mit 36 Jahren noch auf einem körperlichen Toplevel Wettkämpfe zu bestreiten. Da sich das alleine noch nicht ganz ausbezahlt hat, ist der Wunsch nach wie vor sehr gross, den perfekten Flug zu finden», wird Simon Ammann zitiert.

Er wolle seinen jüngeren Kollegen auch in der kommenden Saison zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist. In der vergangenen Saison gab es für Simon Ammann nur wenige Highlights. Der Podestplatz am Kulm zählt dazu.

Im Trainerteam gibt es keine Veränderungen, wohl aber bei der Aufgabenzuteilung. Während Roger Kamber neu Simon Ammann betreut, ist Ronny Hornschuh für die anderen Weltcup-Athleten verantwortlich. Marvin Scherrer ist wie bisher als Co-Trainer tätig und Martin Künzle trainiert die jüngsten Swiss-Ski Athleten.