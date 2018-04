Simon Enzler in Mels und Heerbrugg

«Primatsphäre» ist gesammeltes Schwemmgut aus Anekdoten, Begebenheiten, Lesefrüchten (nicht nur aus dem «Appenzeller Volksfreund»), auf der Bühne verschärft zu radikal-rhetorischen Paraden. Simon Enzler spricht in seinem Programm über seine Appenzeller Heimat, Familie, über seine Bekannten und solche, die auch uns bekannt vorkommen. Er redet über Rasissmus, Fundamentalismus, den Islam. Innerrhoden als Swissminiatur. Selbstredend ist Enzlers Komik nicht nur unterhaltend, sie ist vor allem «höndergröndig». Zu sehen ist Enzlers «Primatsphäre» am 27. April in Mels (Tickets hier) und am 8. Mai in Heerbrugg (Tickets hier).