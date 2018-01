Simone & Charly Brunner sind «Nachtschwärmer»

«Nachtschwärmer » ist der erste Track auf «Wahre Liebe», dem neuen Album von Simone und Charly Brunner. Mit diesem Lied geht es hinein in die neue CD. Dieser astreine Uptempo Eurodance-Song ist die Einladung der beiden, gemeinsam mit ihnen durch das Album zu reisen. Und beide versprechen unisono: Die Reise wird bunt!

Charly Brunners tiefer Brunner-Bass und Simone mit ihrem hellen, unverwechselbaren Timbre bringen den Drive und jene spannende Facette in die Nacht, die es braucht damit die Bürgersteige unten bleiben. Hochklappen später! Nicht heute. Nicht jetzt! Sie sind die «Nachtschwärmer». Zwei Herzen, aus wahrer Liebe gemacht. .Sie ziehen durch die Nacht’ singen Simone und Charly und was dabei von Anfang an klar ist, dass sie für diesen Ritt durch die Nacht, die Energie aus ihrer Musik ziehen. Die Straßen voll Licht, der Traum aus Lust und Phantasie wird lebendig. Heute wird das Leben gefeiert und geschlafen wird morgen.