Sina Candrian fliegt aufs Podest

Die bündnerin zählt sowohl im Slopestyle als auch im Big Air zur Weltspitze. Vor knapp vier Jahren an den Winterspielen in Sotschi verpasste sie das Olympia-Podest im Slopestyle bloss um einen Rang. In ihrem Palmarès ragen zwei WM-Medaillen heraus: Silber 2013 im Slopestyle und Bronze 2015 im Big Air.

Das Verdikt in Mailand war klar. Die Österreicherin Anna Gasser, Weltmeisterin und Titelverteidigerin der kleinen Kristallkugel, setzte sich mit 160,25 Zählern klar vor Katie Ormerod (GBR/143,25) und Candrian (130,25) durch. Pech bekundete Nicolas Huber bei den Männern. Als Elfter erfolgte der Cut unmittelbar vor ihm.

