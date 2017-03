© Sinatra & Friends

Frank Sinatra, einer der größten Entertainer der Welt, ist bis heute unvergessen. Seine Songs wie „My Way”, „Strangers in the Night” oder „New York, New York” bescherten ihm Weltruhm. Die Engländer Stephen Triffitt, George Daniel Long und Mark Adams alias Frank, Sammy und Dean sind auch im 2017 mit der Erfolgsshow “Sinatra & Friends” unterwegs u.a. am Sonntag 02. April im Festspielhaus Bregenz.