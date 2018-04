«Sind jeden Abend an der Rhema»

«Mit drei Besuchen hast du die Dauerkarte draussen, natürlich bin ich aber jeden Abend hier» und «Es gibt nur drei Termine im Jahr: Olma, Offa und Rhema» – den Besucherinnen und Besucher der Rheintalmesse Rhema in Altstätten ist anzumerken, wie sehr sie den Abend geniessen. In der Swizly-Cider-Halle gaben die Fäaschtbänkler alles: Bei ihrer «Hammer-Musik» konnte niemand mehr stillstehen. Im Energydome heizte der DJ Mike Candys den Feiernden ein. Auch das Underground lockte mit seinen Beats diverse Gäste an.

Du hast am Freitagabend die Rhema besucht? Vielleicht findest du dich in der Bildergalerie wieder…

Dieses Wochenende findet der Auftakt der Rhema statt – die eigentliche Messe startet am Mittwoch, 2. Mai, und dauert bis am Sonntag, 6. Mai. Hier findest du das Unterhaltungsprogramm.

(red.)