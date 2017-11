Sinn-Fein-Chef Adams gibt nach 35 Jahren Parteivorsitz in Irland ab

Der Chef der irischen Sinn-Fein-Partei, Gerry Adams, hat für das kommende Jahr seinen Rückzug angekündigt. © KEYSTONE/EPA/AIDAN CRAWLEY

Der Chef der katholischen Sinn-Fein-Partei in Irland, Gerry Adams, zieht sich 2018 nach mehr als 30 Jahren Amtszeit vom Parteivorsitz zurück. Er werde nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren.Dies erklärte der 69-jährige Politiker am Samstag auf einem Parteitag in Dublin.