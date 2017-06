Linksverteidiger Dimarco hatte im Dezember 2014 als 17-jähriger in der Europa League für Inter Mailand debütiert und war bis Frühling 2016 an Ascoli in die Serie B ausgeliehen und spielte danach in der Serie A bei Absteiger Empoli. Offensivspieler Cunha erzielte in der abgelaufenen Saison für Coritibas U20-Team acht Treffer.

(SDA)