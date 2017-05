Sion für gute Reaktion schlecht belohnt

St. Gallens Silvan Hefti und Elsad Zverotic im Zweikampf: Sie teilten sich die Punkte © KEYSTONE/SEBASTIAN SCHNEIDER

Der FC Sion zeigt eine gute Reaktion auf die Niederlage im Cupfinal, kommt aber in St. Gallen (1:1) nur zu einem Punkt. Die Sittener spielen in der Meisterschaft noch um Platz 3 und damit den direkten Einzug in die Europa-League-Gruppenphase.