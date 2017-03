Sisiphusarbeit am Oberalp: Bahnstrecke erneut verschüttet

Nach einer Sicherheitssprengung hat am Freitagmorgen eine Lawine erneut die Gleise der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Nätschen UR und dem Oberalppass verschüttet. © Matterhorn Gotthard Bahn

Die Bahnstrecke zwischen Uri und Graubünden bleibt am Freitag zwischen Nätschen und dem Oberalp gesperrt. Nach zweitägigen Räumungsarbeiten nach einer Lawine am Mittwoch hat eine Sicherheitssprengung am Freitagmorgen die Gleise erneut verschüttet.