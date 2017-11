SIX will bis zu 100 Stellen abbauen

Die Übernahme des Kartenakzeptanz- und Verarbeitungsgeschäfts von Aduno durch die SIX zieht einen Abbau von bis zu 100 Stellen nach sich. © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die Finanzinfrastrukturbetreiberin SIX plant bis zu 100 Stellen in der Schweiz abzubauen. Nach der Übernahme des Kartenakzeptanz- und Verarbeitungsgeschäfts der Aduno Gruppe zieht die SIX ihre Standorte an ihrem Hauptsitz am Hardturm in Zürich zusammen.