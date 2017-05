SIX-Chef Rüegsegger nimmt Ende Jahr den Hut

SIX-Chef Urs Rüegsegger nimmt nach beinahe zehn Jahren im Amt den Hut. (Archiv) © KEYSTONE/THOMAS DELLEY

Der Chef der Börsenbetreiberin und Finanzdienstleisterin SIX nimmt den Hut: Auf Ende des Jahres werde Urs Rüegsegger die operative Verantwortung abgeben, teilte die SIX am Mittwoch in einem Communiqué mit.