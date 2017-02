Ski-Abfahrtsweltmeister Feuz begeistert in seiner Heimat empfangen

Abfahrtsweltmeister Beat Feuz wird von seinen Fans in der Turnhalle von Bumbach empfangen. © Keystone/ALEXANDRA WEY

Schätzungsweise 400 Personen haben am Freitagabend in der Turnhalle von Bumbach BE dem neuen Ski-Abfahrtsweltmeister Beat Feuz einen begeisterten Empfang bereitet. Auch eine Guggenmusik spielte zu Feuz’ Ehren auf.