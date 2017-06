Ski-WM-Wahrzeichen «Edy» sucht neues Zuhause

Niemand will ihn: Die 19 Meter hohe hölzerne Skirennfahrer «Edy». © KEYSTONE/Christian Beutler

Für «Edy», das 19 Meter hohe Wahrzeichen der Alpinen Ski-WM 2017 in St. Moritz gibt es nur noch wenig Hoffnung auf Fortbestand. Das Gemeindeparlament lehnte am Donnerstagabend einen Kredit ab, um «Edy» an einem neuen Standort aufbauen zu können.