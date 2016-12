Skigebiete: Jetzt ist Plan B gefragt

Dank Schneekanonen müssen in vielen Skigebieten - wie hier in Arosa GR - die Wintersportbegeisterten nicht aufs Skifahren verzichten. (Archivbild) © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Trotz Schneemangels müssen Wintersportbegeisterte nicht aufs Skifahren an Weihnachten verzichten. Dank Schneekanonen sind in grösseren Skigebieten viele Pisten offen. Anders sieht es für Gebiete in tieferen Lagen aus: Sie müssen kreativ sein, um Besucher anzulocken.