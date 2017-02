Skischuhverbot in Ischgl bleibt bestehen

Die Wintersportdestination Ischgl im Paznauntal wird gerne als das Ibiza Österreichs bezeichnet. Auf die 1’500 Einwohner des kleinen Tiroler Dorfs kommen 10’000 Gästebetten. Während die rund 200’000 Gäste pro Wintersaison tagsüber die Pisten bevölkern, tummeln sie sich nach Betriebsschluss auf den schmalen Gassen der Fussgängerzone, wo sich die Clubs und Après-Ski-Bars aneinander reihen.

Das führte in der Vergangenheit zu Problemen: Denn die Skifahrer pilgern direkt mit Skischuhen und Skiern an den Tresen – und blieben dort häufig bis spät in den Abend. Nach dem letzten Bier trampelten sie dann zumeist etwas beschwips mit ihren schweren Skischuhen ins Hotel. Diese Lärmbelästigungen sorgten im kleinen Ort immer wieder für Zündstoff. Anfangs Saison haben die Verantwortlichen nun reagiert: Inzwischen sind Skischuhe nach 20 Uhr verboten. Jeden Abend nehmen zwölf private Sicherheitsleute den Kampf gegen Skischuhe vor den Clubs und Après-Ski-Bars im Ortskern auf und sorgen dafür, dass sich der Lärm auf das Innere der Lokale beschränkt und niemand mit Skischuhen durch die Fussgängerzone stapft.

Kein Marketing-Gag

Die Sicherheitsleute stützen sich auf die sogenannte «Skischuh-Verordnung». Diese ist seit Beginn der Saison in Kraft und besagt, dass im Ortskern in rot markierten Bereichen ab 20 Uhr das Tragen von Skischuhen und das Mitbringen von Skiern, Skistöcken und Snowboards verboten ist. In erster Linie aus Sicherheitsgründen, wie es in der Verordnung heisst. Aber eben auch, um die Abend- und Nachtruhe im Dorfzentrum zu gewährleisten.

«Anfangs dachten einige Besucher, dass es sich bei dieser Verordnung um einen Marketing-Gag handelt», sagt Andreas Steibl, Tourismusdirektor von Ischgl. Andere, vor allem Betreiber von Après-Ski-Lokalen, seien zunächst skeptisch gewesen. «Wir alle standen hinter der neuen Verordnung. Daher sorgte nicht der Inhalt der Verordnung für Skepsis bei den Wirten, sondern vielmehr die Frage nach der Umsetzbarkeit», erklärt Steibl. Heute, nach drei Monaten praktischer Umsetzung, hätten sich diese Bedenken verflüchtigt.

Die «Skischuh-Verordnung» von Ischgl:

Party in Socken

Dass sich die Verordnung im Laufe des Winters gut umsetzen liess und sich auch mit wenigen Ausnahmen alle Besucher daran halten, sei der sensiblen Vorgehensweise der Sicherheitsleute zu verdanken, sagt Steibl. «Partygänger, die kurz nach 20 Uhr in Vollmontur durch die Strassen ziehen, werden angehalten, höflich auf die Verordnung hingewiesen und in ein Taxi gesetzt. Wer diese Verwarnung missachtet oder spät abends in Skischuhen oder mit Skiern unterwegs ist, muss allerdings mit einer Busse rechnen.»

Die Verordnung, haben die Sicherheitsleute immer griffbereit in einem Plastikmäppli. Wer erwischt wird, dem hilft es auch nicht, wenn er dem Wachpersonal versichert, dass er in seinen Skischuhen ganz leise gehen könne oder, dass er von dieser Vorschrift nichts gewusst habe. «Unsere Gäste werden bereits bei der Ankunft in ihrem Hotel oder in ihrer Ferienwohnung auf die neue Verordnung hingewiesen», sagt Steibl. In den vergangenen drei Monaten seien zwischen 50 und 60 Bussen ausgestellt worden. Am ersten Wochenende der Saison waren es rund 20 Bussen, seither seien es immer weniger geworden.

In den Bars haben die Feiernden in Skischuhen nichts zu befürchten, erst wenn sie sich auf die Strasse hinaus wagen. Werden Regelmissachter erwischt, bleiben ihnen zwei Optionen: Sie können die Busse in der Höhe von 25 Euro bezahlen und danach sofort in ein Taxi steigen, das sie zu ihrer Unterkunft bringt, oder sie bezahlen die Busse und ziehen ihre Skischuhe aus, um in Socken leise nach Hause zu gehen.

Verordnung soll beibehalten werden

Kurz nach Inkrafttreten der Verordnung kam es immer wieder vor, dass Gäste die Regeln missachteten, aber nur wenige zeigten sich nach der Ermahnung durch das Sicherheitspersonal uneinsichtig. «Manche nahmen die neue Verordnung als Einschränkung wahr, die ihnen die Feierlaune vermiesen sollte», erklärt Steibl. Doch mit der Verordnung sei nie die Absicht verfolgt worden, die Gäste am Feiern zu hindern. Der Après-Ski gehöre zweifellos zu Ischgl, betont der Tourismusdirektor, und daran solle sich auch nichts ändern.

Heute komme es nur noch ganz selten vor, dass sich Gäste nicht an die Regeln halten. «Inzwischen machen sich die Gäste auch gegenseitig darauf aufmerksam und weisen Personen auf die Verordnung hin, die nach 20 Uhr in Skischuhen unterwegs sind», erzählt Steibl. Der Tiroler ist mehr als zufrieden: Die Verordnung werde akzeptiert und habe ihr Ziel erreicht – weniger Lärm und mehr Sicherheit in der Partyhochburg. Deshalb werde die Verordnung auch nächsten Winter gelten. Wer also nach der Piste nochmals auf die Piste möchte, muss vorher normale Schuhe anziehen.