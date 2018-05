Slowaken nehmen Schweden einen Punkt ab

Die Slowaken haben im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase noch nicht aufgegeben und liegen in der Tabelle nur noch einen Punkt hinter der Schweiz. Damit muss die Auswahl von Trainer Patrick Fischer in den verbleibenden Partien noch mindestens zwei Punkte gewinnen, um den Einzug in die Viertelfinals nicht noch zu gefährden.

Mut dürfte den Schweizer machen, dass auch Schweden nicht unverwundbar ist. Der Titelverteidiger, der sich als erstes Team der Gruppe A das Viertelfinal-Ticket gesichert hat, verspielte eine 3:1-Führung. In der Schlussphase der regulären Spielzeit standen die Slowaken dem Siegtreffer gar näher, obwohl die Schweden von der Mehrheit der rund 12’500 Zuschauern in der ausverkauften Royal Arena von Kopenhagen unermüdlich nach vorne gepeitscht wurden.

Deutschland so gut wie draussen

In der Gruppe B muss sich der Olympia-Zweite Deutschland die vierte Viertelfinal-Qualifikation in Folge an einem grossen Turnier wohl abschminken. Die Deutschen kassierten beim 1:3 gegen Lettland ihre vierte Niederlage im fünften Spiel.

Lettland auf der anderen Seite durfte einmal mehr auf die starken Elvis Merzlikins (33 Paraden) und Ronalds Kenins (Torschütze zum 1:0) zählen und wahrte sich seine Chancen auf die Viertelfinals. Zum entscheidenden Spiel um das letzte Ticket dürfte es am Dienstag im abschliessenden Direktduell gegen Gastgeber Dänemark kommen.

WM in Dänemark. Gruppe A (in Kopenhagen): Slowakei – Schweden 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) n.V. – Rangliste: 1. Schweden 5/14 (23:5). 2. Russland 4/10 (23:4). 3. Schweiz 4/9 (14:9). 4. Tschechien 5/9 (17:12). 5. Slowakei 5/8 (12:12). 6. Frankreich 5/6 (12:18). 7. Österreich 5/1 (6:26). 8. Weissrussland 5/0 (4:25).

Gruppe B (in Herning): Lettland – Deutschland 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). – Rangliste: 1. USA 5/13 (28:7). 2. Kanada 4/10 (26:6). 3. Finnland 4/9 (25:5). 4. Lettland 5/9 (14:14). 5. Dänemark 5/8 (10:15). 6. Deutschland 5/5 (13:15). 7. Norwegen 5/3 (7:22). 8. Südkorea 5/0 (3:42).

