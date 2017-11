Dürfte Staatspräsident Sloweniens bleiben: Borut Pahor. (Archiv) © KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC

In Slowenien steuert Staatspräsident Borut Pahor auf eine zweite Amtszeit zu. Der 54-Jährige erzielte am Sonntag knapp 54 Prozent der Stimmen, teilte die staatliche Wahlkommission nach Auszählung der Hälfte aller abgegebenen Wahlzettel in Ljubljana mit.