Die ersten slowUps wurden im Jahr 2000 als Vorevents zur Expo.02 durchgeführt. Mittlerweile nehmen jeweils über 400’000 Personen an den in der ganzen Schweiz durchgeführten Veranstaltungen teil. Dieses Jahr sind slowUps in 17 Regionen geplant, wie die Verantwortlichen mitteilten. Auf den Start im Tessin folgt am kommenden Wochenende der slowUp am Murtensee. Saisonende ist am 24. September am Zürichsee.

(SDA)