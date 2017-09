Zentralamerikanische Flüchtlinge können sich bald per eine Smartphone-App über Sicherheit, Gesundheit und Unterbringung informieren. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARCO UGARTE

Eine neue Smartphone-App soll Flüchtlingen auf ihrem Weg helfen, unnötige Risiken und Gefahren zu vermeiden. Die «MigrantApp» soll in den kommenden Wochen in zentralamerikanischen Staaten und in Mexiko getestet werden.