Snake strikes back!

Ich selbst musste anno dazumal mit dem alten Handy meines Vaters Vorlieb nehmen – einem Sony Ericsson. Alle meine Freunde prahlten in der Pause mit ihren Snake-Rekorden. Ganz lieb mussten wir Nicht-Nokia-Besitzer dann fragen, ob wir mal eine Runde spielen dürften. Die Nokia3310-Besitzer waren die Platzhirsche – so wie es heute bei der jüngeren Generation die iPhone7-Besitzer sind – nur cooler.

Wie gut sie auf die Tasten einhauen konnten, um die Schlange auf dem Display geschickt von Sternchen zu Sternchen zu schicken! Unterwegs gabelten sie natürlich noch den Marienkäfer auf, der plötzlich irgendwo erschien. Ay, was waren wir Nicht-Nokianer neidisch.

Und jetzt soll es zurück kommen. Dieses Objekt der Begierde, dass ich nie besitzen durfte. Und das Spiel, in dem ich immer gerne noch besser gewesen wäre. Ob ich der Wiedergeburt des Kulthandys widerstehen kann? Oder werde ich doch in den Laden rennen? Ich weiss es nicht. Klar ist: Ich werde bis dahin an meinem Computer Snake üben.

Am 26. Februar stellt Nokia seine neuen Produkte vor. Laut verschiedenen Internetplattformen soll das neue Nokia 3310 rund 60 Euro kosten, in mehreren Farben erhältlich sein und im März auf den Markt kommen. Viel mehr als telefonieren, SMS schreiben und Snake spielen wird man damit wohl nicht können.