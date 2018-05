Snapchat will gegen Internet-Hetze vorgehen

Das soziale Netzwerk Snapchat tritt den EU-Regeln für Jugendschutz und gegen Hassreden bei. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Nach Facebook und Twitter will nun auch die Foto-App Snapchat die EU-Empfehlungen gegen illegale Hasskommentare und Terrorpropaganda anwenden. Das kündigte das US-Unternehmen nach Angaben der EU-Kommission am Montag an.