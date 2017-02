SNB-Vize will nicht am Bargeld rütteln

Grosse Banknoten stehen in der Kritik, weil Kriminelle sie dazu benutzten, illegale Einkünfte zu verschleiern oder Geld zu waschen. In der Schweiz sieht die SNB aber diesbezüglich kein besonderes Risiko. © KEYSTONE/GABRIELE PUTZU

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will am Bargeld festhalten. «Die Gerüchte über den Tod des Bargeldes sind stark übertrieben», sagte SNB-Vizepräsident Fritz Zurbrügg in einer Rede am World Banknote Summit in Basel in Anlehnung an Mark Twain.