Simona Meiler bestreitet keine Snowboardrennen mehr © KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG

Mit Simona Meiler tritt eine der besten Schweizer Snowboardcrosserinnen vom Spitzensport zurück: Das gab die 28-Jährige am Donnerstag bekannt. Die Flimserin nahm je dreimal an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teil und bestritt in 13 Saisons 66 Weltcuprennen.