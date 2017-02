Snowboarder stirbt nach Sturz in Gletscherspalte bei Saas-Fee

Die Unglücksstelle im Skigebiet Mittelallalin: Unter dem Gewicht des Snowboarders brach die Schneebrücke in sich zusammen - der junge Mann stürzte darauf in eine 35 Meter tiefe Gletscherspalte. © Kantonspolizei Wallis

Ein junger Snowboarder ist am Sonntag bei Saas-Fee VS ums Leben gekommen. Er stürzte in eine Gletscherspalte und konnte nur noch tot geborgen werden.Beim Unfallopfer handelte es sich um einen 19-jährigen Mann mit Wohnsitz im Kanton Solothurn, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte.