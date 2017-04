So bereiten sich Hollywood-Stars auf eine Premiere vor

So langsam kennt man die Bildchen auf Instagram und Twitter, die Stars jeweils vor den Premieren veröffentlichen: Sie sehen bereits perfekt geschminkt aus, sind völlig relaxt und bereit für den roten Teppich.

Nicht so bei Anna Faris. Die Schauspielerin hat auf Twitter fast schon minutiös festgehalten, wie sie und ihr Ehemann Chris Pratt sich vorbereiten – grosse und kleine Dramen inklusive.

Um 8.24 Uhr steht Faris vor der Dusche:

It's the big premiere day for @Guardians -going to keep you updated! This is me at 824 am in front of the shower. pic.twitter.com/Y7jikiXshr — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

Drei Minuten später ist sie noch immer nicht in der Dusche, sondern zurück im Bett:

827 am. Me on the bed not taking a shower and playing twitter. This might be a long day for you guys @prattprattpratt pic.twitter.com/iiMG54u3oB — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

8.32 Uhr: Ehemann Chris kommt zurück vom Yoga. Faris fragt sich, wie er ihre Live-Tweet-Aktion finden wird:

832 am. Chris just got back from yoga. Doesn't know what I'm up to yet. Will he be annoyed? Let's find out. pic.twitter.com/r9ZszBhoKm — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

9.18 Uhr: Endlich geduscht! Aber das Gesicht nicht sehr gründlich gewaschen.

918am. Guess who showered but clearly didn't wash face very well? Also morn news a little boring today pic.twitter.com/5yjlD30raR — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

11.03 Uhr: Der Pool muss repariert werden. Natürlich gibt es auch davon ein Bild:

1103am. Nice pool guys fixed the cover. Said I could tweet their photo. Rats chewed through wires! pic.twitter.com/hUIIdpWZFm — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

11.48 Uhr: Ein kleiner Snack:

12.14 Uhr: Die Haare sind gewaschen.

1214am. Washed my hair and trying to show you guys. pic.twitter.com/7wV2zBXTa5 — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

12.29 Uhr: Faris würde viel lieber dieses Shirt anziehen.

1229pm. Can I wear my favorite T tonight? pic.twitter.com/HxXb4kl1lq — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

14.16 Uhr: Ein Fussbad vor der Maniküre:

216pm. Getting my nails done. This is about to start getting a little Hollywood gross but hang in there. pic.twitter.com/5udyWgQh2h — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

14.34 Uhr: Ashlie macht die Zehennägel.

My friend Ashlie is so sweet 234pm. We are going light pink. Alex finally figured out how to turn the shower on. pic.twitter.com/iIUHiXvX53 — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

15.11 Uhr: Die Stylistin Bridget Brager:

15.17 Uhr: Jetzt wird geschminkt und frisiert:

16.03 Uhr: Chris rasiert sich – und erfährt von der Foto-Story. Offenbar wird im Hause Faris/Pratt auf dem Spiegel auch gemalt.

Now it's getting real. Chris may be annoyed. 403pm pic.twitter.com/67qMmlTdCO — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

16.15 Uhr: Funktioniert das WC nicht?

415pm. Our bathrooms clearly aren't working pic.twitter.com/UkTIfH0XSS — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

16.27 Uhr: Lippen werden angemalt.

427pm. Lip color application. I love you guys for hanging there pic.twitter.com/4sQIU7nNUa — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

16.56 Uhr: Auch Chris wird frisiert. Und Faris plant eine neue Karriere als Foto-Journalistin:

456pm. My backup plan is to become a photo journalist pic.twitter.com/a3VJpam6Vc — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 19, 2017

17.06 Uhr: Aus diesem Schmuck darf Faris auswählen:

17.13 Uhr: Damit unter dem Kleid auch alles schön aussieht, gibt es diese Unterhosen für Faris:

513pm. No boy shorts apparently pic.twitter.com/of3AurVuxr — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 20, 2017

17.19 Uhr: Bereits vier Minuten Verspätung – letzte Vorbereitungen:

519pm. No time for my usual wit! We got to go!! pic.twitter.com/CDcR9FsFCI — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 20, 2017

17.40 Uhr: Mit 25 Minuten Verspätung geht es los. Chris ist ein bisschen sauer.

540pm. Running late. Chris blames you guys. Seriously. pic.twitter.com/bR8dS8WVrA — Anna Faris (@AnnaKFaris) April 20, 2017

18.02 Uhr: Ankunft vor dem Kino:

…und so sieht das Resultat am Schluss auf dem Roten Teppich aus: