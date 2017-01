So bleibst du auch im Flugzeug frisch

Egal, ob man einmal im Jahr in die Ferien fliegt oder regelmässig für Businesstrips über den Wolken unterwegs ist – mit jedem Flug wird ein Tribut an die Schönheit bezahlt. Besonders Haut und Haare leiden unter der schlechten Luft in Flugzeugen und langanhaltendem Sauerstoffmangel. Dass die Länge eines Flug linear mit der Belastung einhergeht, liegt auf der Hand. Und gerade, wenn man sich keinen Privatjet leisten oder First Class fliegen kann, ist ein Blick in den Spiegel nach einem Langstreckenflug kein Booster fürs Selbstwertgefühl.

Langstreckenflüge sind für Haut und Haare schlecht. Durch die trockene Luft in Flugzeugen trocknet die Haut aus und so scheint ein guter Auftritt nach einem langen Flug völlig aussichtslos zu sein. Doch es gibt Tricks, mit denen man sich gegen den Schönheitskiller wehren kann.

Gute Vorbereitung ist halbes Jammern

Im Grunde fängt das Entgegenwirken einer unattraktiven Ankunftserscheinung schon bei den Vorbereitungen vor dem Flug an. Eine frische Dusche und eine gute Portion Body Lotion auf dem Körper lassen die Haut für längere Zeit mit genügend Feuchtigkeit versorgt sein.

Dem Haar sollten keine Stylingprodukte, wie Haarspray oder -gel verabreicht werden, damit die neu verlegte Frisur nicht auch noch festsitzt. Zudem ist es ratsam, die Haare bald nach dem Langstreckenflug zu waschen.

Kein Make-up

In Sachen Make-up gibt es eigentlich nur eines: Weglassen! Manche Frauen schminken sich im Flugzeug ab und tragen ihr Make-up vor der Landung wieder auf. Doch im Grunde ist das reine Zeitverschwendung.

Ohne Make-up ist die Haut frei für gute Reinigungsprodukte. Mit einem Wattepad sollten bestenfalls Reinigungswässerchen aufgetragen werden, die Kamilleessenzen enthalten und die Gesichtshaut damit beruhigen. Apropos Beruhigung: Was die Gesichtshaut wirklich liebt, sind Erfrischungssprays auf Basis von Thermalwasser. Diese gibt es von verschiedensten Anbietern und lassen sich normalerweise leicht im Gepäck verstauen.

Frischeduft in stickiger Luft

Danach sollte das Gesicht mit einer leichten Creme oder Salbe eingecremt werden – das am besten zwei bis dreimal während eines langen Fluges. Dabei sollten auch die Lippen nicht vergessen werden und bei einer Unverträglichkeit der Creme auf der der extrem dünnen Mundpartie besser ein spezielles Lippenbalsam verwendet werden.

Schliesslich gibt es noch insgesamt vier Stellen, die auf Flügen gerne vernachlässigt werden: Das sind einerseits die beiden Hände und andererseits die beiden Achseln. Für letztere empfiehlt sich ein Deospray mit Zitronen- oder Limettenduft.

Vorsicht bei den Mengen

Wer in der Businessclass fliegt, für den liegen diese Produkte – meist mit Ausnahme der Handcreme – ohnehin bereit. Wer in der Economy Class fliegt, sollte unbedingt daran denken, alle Produkte nur in den zugelassenen kleinen Mengen mitzunehmen.

(cla)