Eine goldene Krone am Coachella - warum auch nicht? © Getty/Katie Stratton

An keinem Openair sind die Besucherinnen und Besucher so durchgestylt wie am Coachella-Festival in der Wüste Kaliforniens. Ob im knappen Bikini, im ausgefallenen Neon-Overall oder mit einer Menge Glitzer auf der Haut: Diese Streetstyles sind uns aufgefallen.