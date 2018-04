«So eine Wahl ist doch eine Farce»

Lokalpolitik ist nicht mehr attraktiv. © Keystone/Ennio Leanza

In der Gemeinde Bühler waren am Wochenende Wahlen. Das scheint aber im Dorf niemand mitbekommen zu haben. Weniger als zehn Prozent der Wahlberechtigen gingen an die Urne. Ein Politexperte nimmt Lokalpolitiker in die Pflicht.