So eklig ist das Bündner Essen

Im Jahr 2017 hat das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) 2220 von 4523 Lebensmittelunternehmen kontrolliert, heisst es im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht. Die unappetitliche Erkenntnis: 42,5 Prozent aller Inspektionen endeten mit mindestens einer Beanstandung. Im Jahr 2016 waren es etwa 50 Prozent. Wegen mangelnder Hygiene wurden letztes Jahr zwei Strafanzeigen erstattet.

Teigwaren pfui, Frittiertes hui

Die meisten Kontrollen führte der Kanton in der Gastronomie durch. Die Quote der Beanstandungen hat sich hier von 27,5 auf 30,3 Prozent erhöht. Das ist die «Hitliste» der Lebensmittel mit den meisten mikrobiologischen Verunreinigungen:

Teigwaren (39,1 Prozent)

Gekochtes Gemüse (35,8 Prozent)

Fleischgerichte (32,4 Prozent)

Reis (31,3 Prozent)

Mit 14 Prozent gab es die wenigsten Beanstandungen bei Desserts. Eine erfreuliche Nachricht gibt es beim leicht verderblichen Rahm: Während dieses Produkt in den letzten Jahren immer wieder zu Beanstandungen führte (32,4 Prozent im 2016), lag die Quote 2017 nur bei 13,3 Prozent. Drei Proben überschritten den Höchstwert für Keime.

Was man in Graubünden problemlos essen kann, ist offenbar Frittiertes: Hier wurden nur zwei bis drei Prozent der Proben beanstandet. «Die Fritteusenbetreiber beherrschen offensichtlich ihr Handwerk. En Guete!», schreibt der Kanton dazu. Falsches Hantieren mit Öl kann krank machen: «Ist das Fett nicht frisch, so schlägt es einem schnell auf den Magen.»

Die Küchenverantwortlichen wurden laut dem ALT jeweils dazu aufgefordert, der Ursache der Verunreinigungen nachzugehen, die Hygiene zu verbessern und die Nahrungsmittel nach Vorschrift herzustellen und aufzubewahren.

Unhygienische Sportler

An Sportveranstaltungen sollte man sich zweimal überlegen, ob man etwas essen oder trinken möchte. Die (isotonischen) Getränke und Bouillons werden in der Regel erst vor Ort hergestellt. «Im Eifer des Gefechts besteht die Gefahr, die gute Hygienepraxis zu vernachlässigen», warnt das ALT. 28 Proben von verschiedenen grösseren Sportanlässen haben Laboranten auf ihren Keimgehalt überprüft. Eine Probe eines isotonischen Getränks sowie zwei Bouillonproben waren übermässig mit Fäkalkeimen belastet. Eine Bouillon überschritt den Höchstwert für den Krankheitserreger Bacillus Cereus um das 33-fache.

Das Schäfchen im Gamspfeffer

Manchmal ist das ALT auf die Hilfe der Kantonspolizei Graubünden angewiesen. Diese stoppte bei einer Verkehrskontrolle im Engadin einen Lieferwagen, der ungekühlte Fleischwaren dabei hatte. Nach einer verdeckten Überwachung der Auslieferung durch den Chauffeur in einem Betrieb stellten die Beamten fest, dass die Verantwortliche den ungekühlten Transport für unproblematisch hielt.

Im letzten Jahr wurde im Gamspfeffer eines St.Galler Restaurants undeklariertes Schaffleisch festgestellt. Der Kanton stattete dem Fleischlieferanten in Graubünden in der Folge einen Besuch ab. Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass das aus Österreich gelieferte Gamsgulasch mit Schaffleisch gestreckt worden war. Die Behörden in Tirol haben die Beteiligten schliesslich verurteilt.

(lag)